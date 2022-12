Café Musique et Jam session « Musiques celtiques – Spécial Saint Patrick ! » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

Café Musique et Jam session « Musiques celtiques – Spécial Saint Patrick ! » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77, 14 mars 2023, Combs-la-Ville. Café Musique et Jam session « Musiques celtiques – Spécial Saint Patrick ! » Mardi 14 mars 2023, 21h00 MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs la ville Combs-la-Ville 77380 Seine-et-Marne Île-de-France Une jam qui se voudra festive ! Nous fêterons la Saint Patrick autour des musiques celtes et d’une bonne pinte. Avec en introduction une conférence sur l’histoire et l’évolution des musiques celtiques, leurs origines, leurs influences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T21:00:00+01:00

2023-03-14T23:00:00+01:00

