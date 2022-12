Open Jam MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

Open Jam Mardi 14 février 2023, 21h00 MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs la ville Combs-la-Ville 77380 Seine-et-Marne Île-de-France Une fois n’est pas coutume, une jam « open », sans thématique. Seule contrainte : se faire plaisir à découvrir les diverses propositions de jeu des musicien-nes présent-es sur scène.

2023-02-14T21:00:00+01:00

2023-02-14T23:00:00+01:00

