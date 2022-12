Jam session « 70s » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

Seine-et-Marne

Jam session « 70s » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77, 10 janvier 2023, Combs-la-Ville. Jam session « 70s » Mardi 10 janvier 2023, 21h00 MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs la ville Combs-la-Ville 77380 Seine-et-Marne Île-de-France Une des périodes les plus prolifiques en création de

nouveaux styles musicaux ainsi que d’enregistrements et de productions.

Dans cette jam de la nouvelle année, chacun pourra venir s’exprimer avec ses préférences. Du Flower Power de Neil Young au Rock Progressif de Pink Floyd, du Jazz Rock de Miles au Rock Psyché de Zappa, nous n’aurons que l’embarras du choix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T21:00:00+01:00

2023-01-10T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Autres Lieu MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Adresse Combs la ville Ville Combs-la-Ville lieuville MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville Departement Seine-et-Marne

MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combs-la-ville/

Jam session « 70s » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 2023-01-10 was last modified: by Jam session « 70s » MJC L’Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 10 janvier 2023 Combs-la-Ville MJC L'Oreille cassée / Combs-la-Ville / 77 Combs-la-Ville

Combs-la-Ville Seine-et-Marne