L’OEUVRE-EMOI 26 – LA TÊTE DANS LES ÉTOILES MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 12 janvier 2024, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 19:00:00

fin : 2024-01-12 22:00:00

Observer le ciel avec ou sans instruments procure un plaisir indicible. Chaque observation nous rapproche sans cesse de notre condition humaine et ne cesse de nous questionner sur le grand mystère de la vie. Comprendre les mouvements des objets célestes, des plus proches au plus lointains, modifie et fait évoluer notre perception de la matière et du vivant.

Avec

Philippe SIDRE, astronome amateur

Jérôme BOURDELLON, musicien.

5 EUR.

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



