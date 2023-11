FEUX CROISÉS 4 – EBOURIFFANT MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy, 25 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Entre poils et cheveux se tresse et détresse la vie intime du monde.

Les modifications que l’on apporte aux poils et aux cheveux sont temporaires et réversibles. On peut donc modifier son apparence pileuse et en jouer à volonté pour :

– Souligner ou atténuer les différences sexuelles

– Manifester son appartenance ou son opposition

– Illustrer la diversité des normes pileuses selon les groupes ethniques, les cultures, les époques, les religions.

PROGRAMME

– Conférence de Christian BROMBERGER, anthropologue

– Lectures d’ANNE-CLAIRE, comédienne, et de Christophe MILESCHI, professeur des universités, traducteur et écrivain

– « Tête à tête », duo de Tania PIVIDORI, voix, et Pablo CUECO, zarb

– Rencontre autour de la coiffure africaine, avec Modeste ANGE et Céline YAHOUEDEOU, fondateurs du salon Nana Bentz.

Et aussi deux pauses gourmandes pour ponctuer la journée.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 21:00:00. 12 EUR.

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The intimate life of the world is braided and distressed between hair and body.

The changes we make to our hair are temporary and reversible. We can therefore modify our hairy appearance and play with it at will to :

– Emphasize or attenuate sexual differences

– Express belonging or opposition

– Illustrate the diversity of hair standards across ethnic groups, cultures, eras and religions.

PROGRAM

– Lecture by Christian BROMBERGER, anthropologist

– Readings by ANNE-CLAIRE, actress, and Christophe MILESCHI, university professor, translator and writer

– « Tête à tête », duet by Tania PIVIDORI, voice, and Pablo CUECO, zarb

– Meeting on African hairstyling, with Modeste ANGE and Céline YAHOUEDEOU, founders of the Nana Bentz salon.

And two gourmet breaks to punctuate the day.

La vida íntima del mundo está trenzada y angustiada entre el cabello y el vello corporal.

Los cambios que hacemos en nuestro pelo son temporales y reversibles. Así que puedes modificar tu aspecto velludo y jugar con él a tu antojo para :

– Acentuar o atenuar las diferencias sexuales

– Mostrar tu pertenencia o tu oposición

– Ilustrar la diversidad de normas capilares entre etnias, culturas, épocas y religiones.

PROGRAMA

– Conferencia de Christian BROMBERGER, antropólogo

– Lecturas de ANNE-CLAIRE, actriz, y Christophe MILESCHI, profesor universitario, traductor y escritor

– « Tête à tête », dúo de Tania PIVIDORI, voz, y Pablo CUECO, zarbo

– Peluquería africana, con Modeste ANGE y Céline YAHOUEDEOU, fundadoras del salón Nana Bentz.

Y dos pausas gastronómicas para completar la jornada.

Zwischen Haaren und Haaren wird das intime Leben der Welt eingeflochten und in Not gebracht.

Die Veränderungen, die man an Haaren und Haaren vornimmt, sind vorübergehend und reversibel. Man kann also sein haariges Aussehen verändern und nach Belieben damit spielen, um :

– Sexuelle Unterschiede zu betonen oder abzuschwächen

– Zugehörigkeit oder Ablehnung zu demonstrieren

– Die Vielfalt der Haarnormen in verschiedenen ethnischen Gruppen, Kulturen, Epochen und Religionen zu veranschaulichen.

PROGRAMM

– Vortrag von Christian BROMBERGER, Anthropologe

– Lesungen von ANNE-CLAIRE, Schauspielerin, und Christophe MILESCHI, Universitätsprofessor, Übersetzer und Schriftsteller

– « Tête à tête », Duett von Tania PIVIDORI, Stimme, und Pablo CUECO, Zarb

– Treffen rund um afrikanische Frisuren, mit Modeste ANGE und Céline YAHOUEDEOU, Gründer des Salons Nana Bentz.

Und außerdem zwei Gourmetpausen, um den Tag zu untermalen.

