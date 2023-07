Animations et spectacles – Conte et raconte MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières, 18 juillet 2023, Lézignan-Corbières.

Animations et spectacles – Conte et raconte Mardi 18 juillet, 15h00 MJC Lézignan-Corbières Contes cabane et ateliers sur inscription. Places limitées. Spectacles, entrée libre, sans réservation.

Animations et spectacles : Conte et raconte

Contes Cabane et ateliers à suivre en famille

La revanche des Animaux Mal-aimés / Le grand voyage de Zarafa

Spectacle « Le son des cailloux » Cie les petites choses

Venant de nulle part et allant vers ailleurs, trois personnages voyageant à dos de vélo, apparaissent spontanément et donnent à voir le puzzle de leur étrange carnet de voyage.

Spectacle « Souffle Plume » d’Hélène Bardot, conteuse

Pour inciter chacun à relever le petit bout de son nez, voir à lever les yeux au ciel. Librement inspiré des contes des pays d’Oc et d’ailleurs, cette épopée raconte comment Pivert, Merle, Alouette, Troglodyte, Aigle, Roitelet et Héron s’harnachent des us et coutumes que nous leur connaissons aujourd’hui…

Parkings à proximité. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:30:00+02:00

©mjc Lézignan-Corbières