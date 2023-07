Initiation à l’art du conte MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’Évènement: Aude

Lézignan-Corbières Initiation à l’art du conte MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières, 18 juillet 2023, Lézignan-Corbières. Initiation à l’art du conte Mardi 18 juillet, 10h00 MJC Lézignan-Corbières Atelier gratuit – 12 places – A partir de 12 ans. Ados, adultes. Sur Inscription La conteuse Hélène Bardot propose une journée à vivre comme une aventure. Une invitation à découvrir l’art de raconter des histoires. MJC Lézignan-Corbières 5 rue Marat 11200 Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie 04 68 27 03 34 https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/ https://www.instagram.com/mjc.lezignan.corbieres/;https://www.facebook.com/mjclezignancorbieres/ [{« type »: « phone », « value »: « 0468270334 »}] Parkings à proximité. Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00 © Christian Simon Détails Catégories d’Évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu MJC Lézignan-Corbières Adresse 5 rue Marat 11200 Lézignan-Corbières Ville Lézignan-Corbières Departement Aude Lieu Ville MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières

MJC Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezignan-corbieres/