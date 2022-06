MJC – L’été 2022 – Adolescent Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise L’été 2022 à Crépy en Valois pour les adolescents, du 11 juillet au 5 août venez découvrir les sorties, sports, jeux, activités organisés pour animer l’été.

Adolescent à partir de la 6ème jusqu’à 17 ans

Tarif en fonction des activités prévues

