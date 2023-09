Cartographie sonore – quartier des Carrés MJC Les Carrés Annecy, 14 octobre 2023, Annecy.

Cartographie sonore – quartier des Carrés Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 MJC Les Carrés Gratuit, inscription obligatoire, RDV devant la MJC des Carrés

Cette balade vous invite à découvrir un morceau de ville, de quartier en l’arpentant. Ces visites mobilisent plus communément le regard pour se familiariser à son environnement et le comprendre. La visite « Cartographie sonore » propose une autre manière d’appréhender le quartier des Carrés à Annecy : en tendant l’oreille.

Le plus souvent, parler du bruit de la ville est perçu comme une nuisance (bruits des voisins, de la circulation automobile, de travaux…). La société est en quête d’une ville plus calme, plus apaisée contribuant ainsi à la qualité de vie.

L’étude prospective « Annecy 2050 » définit une grande boucle verte cyclable de 15 km qui assurera une mise en réseau des quartiers. Cette boucle a pour objectif d’offrir à tous les habitants un espace de proximité paisible. Un tronçon de ce parcours traverse le quartier des Carrés.

Cette visite d’un autre genre vous propose de mesurer le rôle de la végétation, et en particulier des arbres, dans l’absorption des sons. Vous serez sensibilisés à l’écoute des sons qui vous entourent sur un parcours prédéfini. Pendant la ballade et muni d’un plan, vous créerez une cartographie des sons entendus sur cet itinéraire.

Prévoyez juste votre crayon !

Balade organisée en partenariat avec Terres d’Empreintes dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et des Rendez-vous de la transition

Balade menée par

Alain Basso, musicien

MJC Les Carrés avenue des carrés, Annecy Annecy 74940 Annecy-le-Vieux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ilot-s.caue74.fr/evenements/visites/cartographie-sonore/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Anthony Denizard – CAUE de Haute-Savoie