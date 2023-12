» … ET SURTOUT POUR LE PIRE » MJC Le Sterenn Trégunc Catégories d’Évènement: Finistère

2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 . La troupe COMEDIA revient sur scène avec une nouvelle comédie de Viviane TARDIVEL. La totalité de la recette sera au profit du TELETHON. « Rendez-vous chez la juge Gabrielle Laloit pour deux couples qui souhaitent divorcer, Paulin et Fanny Le Pain ainsi que Marius et Rose Le Pin. Pendant ces rendez-vous, Jo, plombière de son état, doit réparer un dégât des eaux dans la salle d’attente. Ajoutez une juge perturbée par l’opération d’une proche on ne peut plus inattendue. Vous n’êtes pas prêts d’arrêter de rire des situations cocasse de cette comédie. » Billets en vente à l’Office de Tourisme de Trégunc

Gratuit – 12ans Tarif de base : 8,00€

Tarif enfant : 0,00€

Gratuit – de 12 ans .

MJC Le Sterenn Rue Jacques Prévert

Trégunc 29910 Finistère Bretagne

