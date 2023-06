LABORATOIRE ARTISTIQUE AU JARDIN MJC le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise, 26 août 2023, Le Plessis-Trévise.

LABORATOIRE ARTISTIQUE AU JARDIN 26 et 30 août MJC le Plessis-Trévise ENTREE LIBRE

La Compagnie du Huitième Jour réunit un collectif d’artistes de différentes disciplines. Elle impulse sur la ville du Plessis Trévise une aventure culturelle et artistique européenne depuis l’automne 2022 invitant à terme les villes jumelées allemande, portugaise et polonaise.

Cet été, elle proposera le 26 et 30 août de 15h à 18h, aux habitants de tous les âges, d’arpenter les parcs, les jardins et les bois à la rencontre de l’étrange, de l’étranger, des frontières en s’appuyant sur des textes de théâtre, sur le langage des gestes et sur nos langues maternelles, en explorant des territoires inconnus.

Rendez vous les 26 et 30 août au parc Maurice Clement 26 avenue du General de Gaulle à 15h.

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

MJC le Plessis-Trévise 22 avenue du Général De Gaulle 94420 Le Plessis-Trévise Le Plessis-Trévise 94420 Val-de-Marne Île-de-France 06 37 48 61 18 https://mjcleplessistrevise.fr Tiers lieu d'éducation populaire RER E BUS 207 BUS 206

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T15:30:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

©FRMJC-IdF