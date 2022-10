Théâtre-forum « Que les choses soient claires! » MJC L’Atelier Monteux Catégories d’évènement: Monteux

Vaucluse

Théâtre-forum « Que les choses soient claires! » MJC L’Atelier, 27 octobre 2022, Monteux. Théâtre-forum « Que les choses soient claires! » Jeudi 27 octobre, 18h30 MJC L’Atelier

Entrée libre

Pièce de théâtre-forum sur les stéréotypes liés au genre MJC L’Atelier 22 bd Mathieu Bertier 84170 Monteux Monteux 84170 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Le théâtre forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion des « spect’acteurs ». Les scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire de telle sorte que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante.

Dans le spectacle « Que les choses soient claires ! » la Compagnie des Autres propose une réflexion sur les stéréotypes et les préjugés liés au genre en présentant diverses situations à débattre et à faire évoluer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T18:30:00+02:00

2022-10-27T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Monteux, Vaucluse Autres Lieu MJC L'Atelier Adresse 22 bd Mathieu Bertier 84170 Monteux Ville Monteux Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville MJC L'Atelier Monteux Departement Vaucluse

MJC L'Atelier Monteux Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteux/

Théâtre-forum « Que les choses soient claires! » MJC L’Atelier 2022-10-27 was last modified: by Théâtre-forum « Que les choses soient claires! » MJC L’Atelier MJC L'Atelier 27 octobre 2022 MJC L'ATELIER Monteux Monteux

Monteux Vaucluse