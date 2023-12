Soirée : « Seiz Breur » MJC La Marelle Scaër Catégories d’Évènement: Finistère

Scaër Soirée : « Seiz Breur » MJC La Marelle Scaër, 19 janvier 2024, Scaër. Soirée : « Seiz Breur » Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 MJC La Marelle Participation libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Afin de mettre à l'honneur le mouvement artistique breton des Seiz Breur, TAVBK organise une soirée spéciale avec projections de films et intervention de spécialistes, discussion avec Nanou Valy, membre des Pevarzek (mouvement artistique breton héritier des Seiz Breur)

MJC La Marelle
3 rue Louis Pasteur, Scaër
Scaër 29390
Finistère
Bretagne

