Les Papis essoufflés et Boutcord MJC Jeunes | Jarville Jarville-la-Malgrange Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange

Meurthe-et-Moselle

Les Papis essoufflés et Boutcord MJC Jeunes | Jarville, 8 janvier 2023, Jarville-la-Malgrange. Les Papis essoufflés et Boutcord Dimanche 8 janvier 2023, 14h30 MJC Jeunes | Jarville

5€ minimum …. à vot’ bon cœur M’sieurs Dames

Ils se réunissent à nouveau en faveur du Téléthon MJC Jeunes | Jarville 3 Rue François Evrard, 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est Cette année encore nous serons ravis de vous retrouver pour un après midi de danses.

Les Papis essoufflés sont toujours là et retrouvent leurs amis de Boutcord

Nous retrouvons cette année avec grand plaisir le gymase de la MJC avec une restriction pas de consommations dans la salle mais dans un autre lieu

Comme d’habitude gâteaux et petite buvette …..

2023-01-08T14:30:00+01:00

2023-01-08T18:30:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Jarville-la-Malgrange, Meurthe-et-Moselle Lieu MJC Jeunes , Jarville Adresse 3 Rue François Evrard, 54140 Jarville-la-Malgrange Ville Jarville-la-Malgrange Age minimum 12 Age maximum 99

Les Papis essoufflés et Boutcord MJC Jeunes | Jarville 2023-01-08

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle