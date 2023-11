Atelier loisirs créatifs à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré, 18 novembre 2023, Naintré.

Atelier loisirs créatifs à la MJC Samedi 18 novembre, 09h30 MJC Jean-Paul Robin Sur inscription

Sur le thème de la décoration de Noël, cet atelier loisirs créatifs s’adresse à tous les enfants dès l’âge de 8 ans !

Tout le matériel est fourni. Tarif : 3 € pour les enfants adhérents MJC, 5 € pour les enfants extérieurs à l’association.

Sur inscription au 07 82 30 60 13 : les places sont limitées !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

loisirs créatifs atelier

MJC DE NAINTRÉ