Soirée Loup-Garou à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Soirée Loup-Garou à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré, 13 octobre 2023, Naintré. Soirée Loup-Garou à la MJC Vendredi 13 octobre, 20h30 MJC Jean-Paul Robin Entrée libre Venez profiter d’une soirée festive autour du célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux !

Adultes et enfants dès 10 ans. Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous au rez-de-chaussée de la MJC de Naintré. MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jouons_naintre@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0782011482 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00 loups-garous jeu JEU DES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu MJC Jean-Paul Robin Adresse 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Ville Naintré Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville MJC Jean-Paul Robin Naintré latitude longitude 46.761789;0.479139

MJC Jean-Paul Robin Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/