Vienne Soirée Loup-Garou à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré, 1 septembre 2023, Naintré. Soirée Loup-Garou à la MJC Vendredi 1 septembre, 20h00 MJC Jean-Paul Robin Entrée libre Venez passer une soirée autour du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux dans les locaux de la MJC.

Pour tout le monde à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite !

Buvette à la vente : 1,50 €

Réservations ouvertes ! MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 01 14 82 »}, {« type »: « email », « value »: « jouons_naintre@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T20:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:30:00+02:00

