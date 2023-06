Partage musical avec la chorale Syracuse MJC Jean-Paul Robin Naintré, 13 juin 2023, Naintré.

Partage musical avec la chorale Syracuse 13 – 27 juin, les mardis MJC Jean-Paul Robin Gratuit, ouvert à tous !

La Chorale Syracuse de la MJC vous propose de venir partager des chansons variées en plein air :

Mardi 13 juin à 17h30 dans le jardin des Résidences (rue Elsa Triolet)

Mardi 20 juin à 18h au 14 rue Gabriel Péri

Mardi 27 juin à 19h à la MJC (21 rue Henri Barbusse)

Venez avec votre chaise et un verre pour un moment encore plus convivial !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

MJC Jean-Paul Robin