Séance d’information Sophrologie et relaxation à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne

Séance d’information Sophrologie et relaxation à la MJC MJC Jean-Paul Robin, 18 mars 2023, Naintré. Séance d’information Sophrologie et relaxation à la MJC Samedi 18 mars, 10h00 MJC Jean-Paul Robin Entrée libre Profitez d’une séance d’information gratuite pendant laquelle Thierry vous expliquera le fonctionnement et les bienfaits de la pratique de la sophrologie et de la relaxation. Agissez pour votre bien-être !

Séance d’information samedi 18 mars 2023 à 10h00 au rez-de-chaussée de la MJC. Accès libre et gratuit.

Inscription possible sur place aux séances de sophrologie prévues le samedi matin à partir du samedi 25 mars. MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 15 35 39 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 20 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 30 60 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc.naintre@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00 sophrologie relaxation CHEMINS DE VIE ET MJC NAINTRÉ

Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu MJC Jean-Paul Robin Adresse 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Ville Naintré Departement Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville MJC Jean-Paul Robin Naintré

MJC Jean-Paul Robin Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Séance d’information Sophrologie et relaxation à la MJC MJC Jean-Paul Robin 2023-03-18 was last modified: by Séance d’information Sophrologie et relaxation à la MJC MJC Jean-Paul Robin MJC Jean-Paul Robin 18 mars 2023 MJC Jean-Paul Robin Naintré Naintré

Naintré Vienne