Soirée Loups-Garous à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Soirée Loups-Garous à la MJC MJC Jean-Paul Robin, 13 janvier 2023, Naintré. Soirée Loups-Garous à la MJC Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 MJC Jean-Paul Robin

Gratuit

Loups experts ou débutants, venez passer une soirée consacrée à ce célèbre jeu de société ! MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Adultes et enfants à partir de 10 ans

Réservation possible

Rendez-vous à 20h23 à la MJC Jean-Paul Robin – 21 rue Henri Barbusse à Naintré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T23:00:00+01:00 JEU DES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu MJC Jean-Paul Robin Adresse 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Ville Naintré Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville MJC Jean-Paul Robin Naintré Departement Vienne

MJC Jean-Paul Robin Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Soirée Loups-Garous à la MJC MJC Jean-Paul Robin 2023-01-13 was last modified: by Soirée Loups-Garous à la MJC MJC Jean-Paul Robin MJC Jean-Paul Robin 13 janvier 2023 MJC Jean-Paul Robin Naintré Naintré

Naintré Vienne