Tournoi MAGIC MODERN MJC Jean-Paul Robin Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Tournoi MAGIC MODERN MJC Jean-Paul Robin, 27 novembre 2022, Naintré. Tournoi MAGIC MODERN Dimanche 27 novembre, 09h00 MJC Jean-Paul Robin

Sur inscription

Le prochain rendez-vous à ne pas manquer pour les magiciens aguerris. MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ouverture de la salle à 9h pour un début des rondes à 10h 40 places PAF = 25 € en liquide (merci de faire l’appoint !) Restauration sur place grâce au foodtruck Micka cuisine Inscriptions : jusqu’au vendredi 25 novembre à 21h auprès de NainTré Magic (Facebook : @NainTreMagic)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T09:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00 NAINTRÉ MAGIC

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu MJC Jean-Paul Robin Adresse 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Ville Naintré lieuville MJC Jean-Paul Robin Naintré Departement Vienne

MJC Jean-Paul Robin Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Tournoi MAGIC MODERN MJC Jean-Paul Robin 2022-11-27 was last modified: by Tournoi MAGIC MODERN MJC Jean-Paul Robin MJC Jean-Paul Robin 27 novembre 2022 MJC Jean-Paul Robin Naintré Naintré

Naintré Vienne