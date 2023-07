Ateliers théâtre de reprise par la Cie Le Lien Théâtre MJC Jean Cocteau Saint-Priest Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Saint-Priest Ateliers théâtre de reprise par la Cie Le Lien Théâtre MJC Jean Cocteau Saint-Priest, 13 septembre 2023, Saint-Priest. Ateliers théâtre de reprise par la Cie Le Lien Théâtre 13 septembre – 18 octobre MJC Jean Cocteau Inscription auprès des structures socio-culturelles Ateliers de reprise avec les jeunes rencontrés entre avril et septembre 2023 dans les différentes structures socio-culturelles du territoire (Centre Social de l’Olivier, Centre Social Louis Braille, Maison de Quartier Diderot, Maison de Quartier Claude Farrère, MJC Jean Cocteau et Lycée Condorcet). Ces ateliers de pratique théâtrale permettront de renforcer le lien avec les différents groupes rencontrés et de repérer les volontaires pour participer à la semaine de création en octobre prochain à la MJC Jean Cocteau (du 23 au 28 octobre 2023). Les ateliers se dérouleront : le 13/09/23 : au Centre Social Louis Braille (à confirmer)

le 20 et 27/09/23 : structure à définir

le 4 et 11/10/23 : au Centre Social de l’Olivier

le 14/10/23 : à la MJC Jean Cocteau

le 18/10/23 : atelier de cohésion et de rencontre des différents groupes de jeunes à la MJC Jean Cocteau MJC Jean Cocteau 23 Rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Plaine de Saythe / Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T16:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00 © Ernesto Timor Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Saint-Priest Autres Lieu MJC Jean Cocteau Adresse 23 Rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest Ville Saint-Priest Departement Métropole de Lyon Lieu Ville MJC Jean Cocteau Saint-Priest

MJC Jean Cocteau Saint-Priest Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest/