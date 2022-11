Les jeunes face aux enjeux écologiques MJC Jacques Tati – Salle Joséphine BAKER Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Les jeunes face aux enjeux écologiques
Mercredi 23 novembre, 19h30
MJC Jacques Tati – Salle Joséphine BAKER

Table ronde avec 6 jeunes étudiant-es et jeunes diplômé-es MJC Jacques Tati – Salle Joséphine BAKER orsay, allée michel chevotet Orsay 91400 Essonne Ile-de-France Orsay en Transition organise un débat avec des jeunes adultes qui ont fini – ou sont en passe de finir – leurs études dans différents domaines, afin qu’ils exposent comment le dérèglement climatique et l’effondrement d’une partie de la biodiversité ont exercé une influence sur leurs parcours académiques et leurs choix de métiers. Venez les écouter partager leurs expériences et discuter avec eux.

Ce débat sera animé par Dorian Guinard, Maitre de conférence en droit public à Sciences Po Grenoble.

