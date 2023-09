Inauguration Festival Curiositas MJC Jacques Tati Orsay, 16 octobre 2023, Orsay.

Inauguration Festival Curiositas Lundi 16 octobre, 18h30 MJC Jacques Tati Entrée sur inscription

Le festival Curiositas 2023 vous ouvre ses portes le lundi 16 octobre à partir de 18h30 à l’occasion de son inauguration en collaboration avec la ville d’Orsay, la MJC Jacques Tati et l’association Animakt.

Au programme de cette soirée, un spectacle surprenant suivi d’une rencontre entre artiste et scientifique, une visite hypnotique, une tour mystérieuse, une performance qui éveillera vos sens et un dresseur de bulles bluffant qui aura bien plus d’un tour dans son sac…

Pour cette soirée, composez vous-même votre parcours en allant à la rencontre des œuvres qui vous intriguent et rejoignez-nous pour une pause cocktail ponctuée de 2 performances !

MJC Jacques Tati 14 bis Av. Saint-Laurent, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T18:30:00+02:00 – 2023-10-16T21:30:00+02:00

festival curiositas