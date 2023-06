Youpi c’est mercredi ! MJC Jacques Tati Orsay, 28 juin 2023, Orsay.

Animations et activités sur le thème de l’été (pêche à la ligne, création et courses de bateau à partir d’objets recyclés, création de son jeu « memory glacé »)

Découvrez aussi sur place des jeux libres et une buvette participative

MJC Jacques Tati 14 bis avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 82 60 00 https://www.mjctati.fr/ Depuis sa création en 1978, L’Association « Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Tati » (MJC Jacques Tati) est un acteur important du secteur associatif dans la Ville d’Orsay par les projets spécifiques d’intérêt local et les actions qu’elle a menés dans les domaines culturels, éducatifs et de loisirs auprès de tous les publics. Elle est affiliée à la Fédération des MJC ; elle est agréée « Éducation Populaire » et DDCS n°91J194. Ses statuts sont déposés en préfecture sous le n° 2281 du 07/06/78.

La MJC Jacques Tati constitue un élément essentiel de l’offre socio-culturelle de la ville. Elle donne à tous, jeunes comme adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et leur esprit critique pour être des individus épanouis, libres et responsables à travers de multiples projets culturels, éducatifs et socioculturels portés par une implication humaine de ses salariés et de ses bénévoles.

L’Association s’attache particulièrement à créer de la transversalité et de l’interaction entre les pratiques culturelles, artistiques et éducatives des différents espaces culturels de la ville (le cinéma, la salle de spectacles et la Maison Jacques Tati). C’est un axe fort de sa dynamique : ainsi ces passerelles entre les pratiques et ces échanges de publics contribuent à renforcer le lien qui unit ces différents espaces.

LE PROJET DE L’ASSOCIATION A POUR OBJECTIFS DE :

• RÉPONDRE à la demande culturelle de tous les publics, tant en termes de loisirs que d’épanouissement personnel.

• CRÉER du lien social et intergénérationnel, indispensable à une société solidaire.

• OFFRIR un lieu d’accueil aux jeunes, aux familles et aux associations.

• PROPOSER des activités dans un cadre propice à leur enrichissement mutuel.

• ÊTRE à l’écoute de chacun et contribuer à la réalisation des projets qui en naissent.

• PROPOSER un accueil dans les différents espaces de la MJC, qui se veut réfléchi dans un esprit chaleureux d’ouverture à l’autre. C’est cette attitude essentielle, au cœur de notre projet, qui facilite la rencontre et les rapprochements entre les différentes pratiques artistiques, culturelles, sociales et éducatives de la MJC Jacques Tati.

Le partenariat est un axe essentiel de travail des MJC pour le développement de projets. La MJC Jacques Tati développe des coopérations spécifiques avec de nombreux interlocuteurs, à différents niveaux, depuis l'Europe, jusqu'au niveau local avec les autres associations orcéennes, ou les différents services municipaux, en passant par le département avec différents réseaux. Dans le même sens, l'Association se rapproche des MJC voisines aussi bien pour mutualiser des moyens que pour partager les publics autour de projets communs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T15:30:00+02:00 – 2023-06-28T18:00:00+02:00

© MJC Tati