La Montagne nous Gagne 2 mjc j.prevert venarey les laumes Venarey-les-Laumes, 1 août 2022, Venarey-les-Laumes.

La Montagne nous Gagne 2 Lundi 1 août 2022, 10h00 mjc j.prevert venarey les laumes 50€ la semaine

Dans le cadre de la colo apprenante, le groupe part à Métabief pendant une semaine.Découverte de l’environnement , activités sportives et vie de groupe. Renforcement des compétences via l’outil média radiophonique: réalisation d’interviews sur le teritoire « Métiers Passions »à la montagne

et diffusion sur réseau Facebook .

mjc j.prevert venarey les laumes impasse de la maternelle 21150 Venarey-Les Laumes Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-01T10:00:00+02:00 – 2022-08-01T10:30:00+02:00

sports nature