Alors on danse ! MJC Givors Givors Catégories d’Évènement: Givors

Métropole de Lyon Alors on danse ! MJC Givors Givors, 19 juillet 2023, Givors. Alors on danse ! 19 – 28 juillet MJC Givors Atelier gratuit sur inscription ( 35 personnes). Sur différents lieux de Givors / prendre contact avec zainab Avec la compagnie » Second souffle », libére ton énergie et prépare-toi à participer à la première BATTLE de Break Danse 1VS1 à la Plaine Robinson. Viens et montre ton talent ! MJC Givors impasse platiere Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « zainab.chajar@givors-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0665809103 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T21:00:00+02:00

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00 ©Mairie de Givors Détails Catégories d’Évènement: Givors, Métropole de Lyon Autres Lieu MJC Givors Adresse impasse platiere Ville Givors Departement Métropole de Lyon Lieu Ville MJC Givors Givors

MJC Givors Givors Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givors/