A propos de Cannes 31 juillet – 1 septembre MJC Giaume

Cet atelier cinématographique aura pour objectif de favoriser l’utilisation de l’image et de la mise en scène au service de l’exploration de soi et des autres. Tourné vers un public adolescent, “À propos de Cannes“ permettra aux jeunes d’expérimenter le jeu d’acteur.rice.s, l’improvisation, l’écriture cinématographique et sa techniques.

MJC Giaume 7 Av. Pierre de Coubertin, 06150 Cannes Cannes 06150 Le Fouery Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T17:00:00+02:00

2023-09-01T09:30:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

©EliseQuesnel