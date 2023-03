Réunion d’information et d’échanges MJC Fresnes Fresnes Catégories d’Évènement: Fresnes

Réunion d’information et d’échanges MJC Fresnes, 16 mars 2023, Fresnes. Réunion d’information et d’échanges Jeudi 16 mars, 20h00 MJC Fresnes Venez échanger autour d’un verre Pour construire une alternative à la grande distribution, Pour reprendre en main notre consommation alimentaire et de produits courants, Pour créer des partenariats avec des producteurs et des fournisseurs locaux qui respectent notre planète, Pour créer des liens avec nos voisins et être réellement Consom’acteur et Consomm’actrice Rencontrez-nous le jeudi 16 mars à 20h00 A la MJC Louise Michel,2 avenue du Parc des Sports, 94260, Fresnes « Vivement qu’on mange avec Coqueli’Coop! » MJC Fresnes avenue du parc des sports- 94260 FRESNES Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@coqueli-coop.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

