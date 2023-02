Jam + concert Minus 4 Degrees Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Savigny-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

Savigny-sur-Orge

Jam + concert Minus 4 Degrees Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91, 11 mars 2023, Savigny-sur-Orge. Jam + concert Minus 4 Degrees Samedi 11 mars, 20h00 Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91

Entrée libre Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez devant un public chaleureux, vos talents créatifs lors d’une soirée spéciale Jam session ! Les soirées s’ouvrent par un concert d’un groupe invité en première partie, puis enchaînent sur la jam où les musiciens et chanteurs disséminés dans le public partagent un moment musical. Les jams accueillent tout type d’instruments et styles musicaux. Le groupe invité au concert d’ouverture est Minus 4 Degrees Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 12 grande rue Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+00:00 – 2023-03-11T22:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Savigny-sur-Orge Autres Lieu Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Adresse 12 grande rue Savigny-sur-Orge Ville Savigny-sur-Orge lieuville Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Savigny-sur-Orge Departement Essonne

Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Savigny-sur-Orge Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-sur-orge/

Jam + concert Minus 4 Degrees Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 2023-03-11 was last modified: by Jam + concert Minus 4 Degrees Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 11 mars 2023 Mjc François Rabelais / Savigny-sur-Orge / 91 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge

Savigny-sur-Orge Essonne