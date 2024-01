Jam Session World Music MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, samedi 3 février 2024.

Jam Session World Music Avec Elie Maalouf et Hadi Nassreddine Samedi 3 février, 20h00 MJC François Rabelais Entrée libre

Début : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez devant un public chaleureux, vos talents créatifs lors d’une soirée Jam session !

Les soirées s’ouvrent par un concert d’un groupe invité en première partie, puis enchaînent sur la jam où les musiciens et chanteurs disséminés dans le public partagent un moment musical. Les jams accueillent tout type d’instruments et styles musicaux.

Soirée un peu particulière dans le cadre de l’EM Fest (Festival Essonne-Mali)

Elie Maalouf et Hadi Nassreddine vous présenterons un patchwork de chansons du Liban. Ils n’ont pas de projet monté ensemble mais jouent régulièrement ensemble sur des soirées amicales, et profiterons de l’occasion de cette jam pour partager ce répertoire. Cette jam mettra les musiques traditionnelles du monde entier en valeur !

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais?utm_source=linktree_profile_share<sid=d6cf2f08-d038-4759-b2a5-7b7db73138de

