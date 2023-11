Mastroquet des Étoiles MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 22 décembre 2023, Savigny-sur-Orge.

Mastroquet des Étoiles Vendredi 22 décembre, 20h30 MJC François Rabelais PAF au dé !

Le Mastroquet des étoiles, c’est une scène ouverte nouvelle formule proposée par la MJC

Amateurs de tous crins, musiciens, magiciens, danseurs, performeurs d’arts visuels, circassiens, comédiens et tous les autres, seul ou en groupe, vous aurez une vingtaine de minutes pour vous exprimer sur scène, convaincre et séduire le publique.

Participation aux frais : déterminée par le résultat d’un lancer de dé (à six faces)

Cette séance, à l’affiche:

Kayane – Julie Rosalie – The Great Djalane – Romain Vincent Aumont – Philippe Noukou

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Pierre Cruz à la MJC ou par mail:

pierre@mjcsavigny.org

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais?utm_source=linktree_profile_share<sid=d6cf2f08-d038-4759-b2a5-7b7db73138de [{« type »: « link », « value »: « http://www.mjcsavigny.net »}, {« type »: « email », « value »: « pierre@mjcsavigny.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169966495 »}] [{« link »: « mailto:pierre@mjcsavigny.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00

MJC Savigny sur Orge