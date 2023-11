Alfonz Band + Micky Mic & The Essonnians MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 25 novembre 2023, Savigny-sur-Orge.

Alfonz Band + Micky Mic & The Essonnians Samedi 25 novembre, 20h00 MJC François Rabelais

Alfonz Band

ALFONZ vous emmène en voyage musical !

De Bucarest à Bogota en passant par Paris, l’accordéon, la guitare, la contre-bassine, le cajon, la clarinette ou encore le trombone se mêlent aux voix et emportent leur public vers un moment festif, ce qui les a amené à se bâtir une réputation de joyeux vagabonds !

ALFONZ est né de l’envie de jouer dans la rue et sur les places de marchés afin de crier ses messages. Puis peu à peu ses musiciens se sont retrouvés sur des scènes qui les ont emmené à voyager hors de la banlieue parisienne…jusqu’en Belgique et en Allemagne.

ALFONZ jongle entre swing, cumbia, reggae, ska ou encore valse pour délivrer son message : « Chansons à boire, à danser, à vivre… »

A consommer sans modération !

https://www.youtube.com/watch?v=hvyub9DTvHk

The Essonnians

Groupe reggae/rocksteady formé en 2017 originaire de l’ Essonne (91)

Ils montent cette formation pour faire revivrent les standards du reggae/rocksteady, des années fin 60/70. D’où émerge des compositions et des collaborations comme dernièrement avec Micky Mic

https://www.youtube.com/watch?v=daOfOUGSlXo

—————————

Lien vers la billetterie en ligne: https://www.helloasso.com/…/mjc…/evenements/alfonz-band

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

Concert MJC

