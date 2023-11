Apéro Métal MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 24 novembre 2023, Savigny-sur-Orge.

Apéro Métal Vendredi 24 novembre, 19h30 MJC François Rabelais Entrée libre

2e Apero Métal du 91 avec les WILD MIGHTY FREAKS : Groupe de Fusion Hip-Hop parisien.

Après plusieurs projets musicaux ces « freaking » musiciens se réunissent pour former une entité singulière alliant Hip-Hop, trap et Rock/Metal.

Un état d’esprit, associant énergie, partage et un soupçon de folie, définit ce quatuor détonant.. A partager sans modération, ça va être de la tuerie !

Buvette et petite restauration sur place.

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

Concert Apéro