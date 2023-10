Atelier musical aux couleurs Balkaniques MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 30 octobre 2023, Savigny-sur-Orge.

Atelier musical aux couleurs Balkaniques 30 octobre – 3 novembre MJC François Rabelais 5€ + Adhésion MJC (20€/8€ demandeurs d’emploi et étudiants)

Atelier musical aux couleurs Balkaniques : Un voyage chez les Tsiganes d’Europe de l’Est mêlant contre-temps et rythmes effrénés, airs nomades et mélodies enflammées, partage et créativité.

Une représentation sera proposée le Vendredi 10 Novembre.

Ouvert à tout les instruments et chant !

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais?utm_source=linktree_profile_share<sid=d6cf2f08-d038-4759-b2a5-7b7db73138de [{« type »: « email », « value »: « pierre@mjcsavigny.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169966495 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T18:00:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00

2023-11-03T18:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:00:00+01:00

Stage Balkans