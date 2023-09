Les BiskorNightZ MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 13 octobre 2023, Savigny-sur-Orge.

Les BiskorNightZ 13 – 15 octobre MJC François Rabelais Vendredi: Gratuit // Samedi: 5€ // Dimanche: 5€ + Adhésion MJC // Pass Samedi et Dimanche: 7€ + Adhésion MJC

sont excessivement jouasses à l’idée de vous annoncer le retour de

L’année dernière fut absolument merveilleuse, et nos ambitions pour cette année sont tout aussi élevées. Légère nuance à noter : La Biskornight devient…

Avec un Z! AU PLURIEL! Car OUI! L’évènement rock le plus attendu des amateur•ice•s de musique furieuse et délirante ne se déroulera pas sur une soirée mais bien DEUX ( )! Deux fois plus de fun, de love et d’absurdités sonores filants tout droit dans vos tympans jusqu’à se heurter à vos connexions neuronales, celles-là même qu’on va vous faire sauter pour laisser place aux danses frénétiques dont votre corps ne se pensait même pas capable, bande de zigotos. ‍♂️

Gratuit

• &

Imaginez qu’un tremblement de terre en soit venu a séparer en deux Odd Fiction et que Thomas ai

lâché sa guitare pour un ordinateur et Pierre pour un saxophone.

Tout ceci n’est que fabulations, mais on est pas loin de ce qui s’est réellement passé.

Puisant ses inspirations autant dans le jazz de Nils Peter Molvaer que chez nos divinités des musiques Psytrances, le duo tente un audacieux mélange où l’électronique indus et agressif rencontre la puissance acoustique du saxophone et sa douceur lancinante. On se laisse transporter par la lenteur des grooves, perdus dans des transes dont on aimerait qu’elles ne s’arrêtent jamais.

•

Après plus de 300 concerts, 2 maxis (K-ma, 5600°K) et un album éponyme, Duberman s’apprête à sortir son nouveau maxi LocKed Out*.

Alternant les morceaux dub et électro avec un fort penchant pour le rock qui tâche, dBm nous transporte dans un périple sonore unique et rageur où la personnalité du groupe est transcendée.

Depuis sa création en 2001, le combo a partagé la scène avec de nombreux groupes comme Idem, High Tone, Lab°, Improvisatoir Dub, Brain Damage ou encore Sopot…

Ce nouveau maxi est l’occasion pour Duberman de défendre à nouveau sa musique live sur les routes de France et d’Europe.

Lachez les chiens !

https://www.facebook.com/dubermanmuzik

5 euros

•

En 2022, alors que l’horizon s’assombrit, l’éminent Commandant Costo décide d’affréter son

équipage, un quatuor de franciliens aguerris et prêts à en découdre. Leur mission: partager, de

ports en escales, ses comptines les plus marquantes. Au carrefour du post-rock, du noise-rock, avec

quelques touches de musique électronique, elles vous mèneront dans un voyage post-cathodique

aux rives tantôt mélancoliques, impétueuses, saturées, obsédantes…

Au sortir de l’aventure Polar Polar Polar Polar (groupe de post-rock instrumental agité), il y a l’envie

de deux comparses d’évoluer vers des émotions plus chargées, des rengaines assises et installées,

tout en conservant l’énergie et le goût des harmonies dérangeantes. Puis la rencontre avec deux

briscards motivés pour se salir le son lance la machine.

Ainsi naissent Les Comptines du Commandant Costo et leur poésie schizophrénique. Des

instrumentales servies de samples évocateurs, une voix affectée qui emporte au-delà du sens des

mots, la proposition musicale captive et surprend dans une quête audacieuse à la fois sombre et

entraînante.

https://www.facebook.com/lescomptinesducommandantcosto

•

JackDupon est un trio, avec une basse une batterie, une guitare et des chants, qui raconte sa

musique avec une poésie rituelle et des fragments de motifs fractales en mosaïque. Sa folle course

vers une idée l’entraîne, et la suivre c’est s’abandonner.

On pourrait parler de rock progressif, psychédélique, de krautrock, d’avant-garde ou de Rock in

Opposition, rituel instrumental dans lequel on évolue guidés par des bulles de chant faussement

innocent ou fragile.

On pourrait parler de Fred Frith, de Primus, King Crimson, de Zappa, Etron- Fou-Leloublan,

d’ambiances agressives rappelant The Birthday Party (Nick Cave).

On pourrait parler de nappes, de traces dansantes, de poésie Oulipo, de breaks colériques et de

changements d’humour, de maîtrises tordues et de faire danser des rythmes opposés.

Groupe ultra prolifique depuis 2004, JackDupon a posé ses humeurs dans les quatre coins du

monde, rencontré, partagé au cours de ses tournées et au fil de ses quelques dix albums.

https://www.facebook.com/JackDuponLeGroupe

•

Un groupe de Math-zbeul instrumental ? Une tondeuse à gazon ? En raisonnant avec quelques

indices de plus on rajouterait bien un grand bol de « dissonance », quelques tonnes de «

polyrythmie » et un voir deux barils de « distorsion » non ? À ceci prés qu’on ne fait pas de mots

d’ordre avec des mots clés ni d’homme lettre sans casser des nœuds. Ainsi, comme vous l’avez lu,

ODD FICTION aime à s’emmêler les pinceaux, perdu lui-même dans ses étranges mondes sonores,

là où les palmiers fleurissent de l’éruption des volcans et ou pistons et tuyaux d’acier remplacent os

et organes vitaux. Nés des amours passionnés entre un alligator et un moteur à essence,

L’ETRANGE FICTION alterne au plaisir entre progressions rampantes et flux tordus de riffs en

fusion. Le cœur qui balance entre le buldozer et le rouleau compresseur, l’orchestre avance et écrase

tout ce qui lui fait office de mobilier musical au sons du chaos construit qu’on structure, cru énervé

criant l’architecture du son des craies.

https://www.facebook.com/OddFiction

•

5€ + adhésion MJC

14h-18h

Pierre et Léo du groupe Odd Fiction animeront un atelier autour de la polyrythmie. Seront explorées

les mesures asymétriques, modulations métriques, et les rythmes labyrinthiques sur la scène où

auront sué les notes tordues des deux jours précédents !

Sur inscription: pierre@mjcsavigny.org

•

Valérie vous proposera de personnaliser vous même vos propres tshirts (ou ceux en stock -limité- à

la MJC) avec le logo des BiskorNightZ !

•

Le Petit ZPL vit pour contester la morale, défier l’autorité, affronter l’ordre établi, déjuger les

condamnés, affronter la bienséance.

Il s’adresse aux détourneurs de bonnes mœurs, aux détrousseurs de cols blancs, aux paroliers

réalistes, aux trafiquants en herbes, aux miliciens déserteurs, aux récidivistes, aux saltimbanques

minutieux et à tous ceux qui se reconnaissent dans ses pages.

Le Petit ZPL émane de la volonté de créer un média neuf, libre, local et donc sans limite imposée

depuis l’extérieur.

Il sera diffusé à Palaiseau dans un premier temps, et aussi loin que vous le porterez.

•

Les groupes vous proposeront bien sûr leurs CDs, EPs, Tshirts, ainsi que quelques surprises/

souvenirs de cette soirée qui s’annonce d’ors et déjà mémorable !

Lien vers la billetterie en ligne: https://www.helloasso.com/…/evenements/les-biskornightz

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Concert Festival