Jam Session + Verveine Underground MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 7 octobre 2023, Savigny-sur-Orge.

Jam Session + Verveine Underground Samedi 7 octobre, 20h00 MJC François Rabelais Entrée Libre

Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez devant un public chaleureux, vos talents créatifs lors d’une soirée Jam session !

Les soirées s’ouvrent par un concert d’un groupe invité en première partie, puis enchaînent sur la jam où les musiciens et chanteurs disséminés dans le public partagent un moment musical. Les jams accueillent tout type d’instruments et styles musicaux.

Alors n’hésitez pas a venir montrer vos talents sur scène !

En première partie: Verveine Underground

Tantôt électriques, tantôt acoustiques, les Verveine UNDERGROUND revisitent le répertoire des Beatles. Deux voix féminines, 12 à 14 cordes pour porter les meilleurs tubes pop rock de ce groupe mythique. Parfois tendres, parfois mordantes, les Verveine UNDERGROUND vous emmèneront dans le souvenir de ces morceaux qui nous sont à tous·tes si familiers.

Line up:

Claire Chiabaï: guitares + voix

Lara Etcheverry: guitares + mandoline + voix

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 https://www.mjcsavigny.net/ https://linktr.ee/mjcfrancoisrabelais?utm_source=linktree_profile_share<sid=d6cf2f08-d038-4759-b2a5-7b7db73138de

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

Jam Concert