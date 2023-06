Savigny Punk Fest MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, 25 août 2023, Savigny-sur-Orge.

Savigny Punk Fest 25 et 26 août MJC François Rabelais Tarif unique : 5 €

Savigny Punk Fest

Vendredi 25 Aout 19h30

Jam Session: Going Forward suivi d’une scéne ouverte

stand créateur : Mus’Afée, Fred Tweigt, Discophénia

Samedi 26 Aout 19h30

Apéro concert: rencontre /échange avec les groupes

concert : Fummel brigade, the Flug, Stygmate, l’araignée au plafond

fresque collective: valérie martin

stand créateur: philippe mallique, Mus’ Afée, fred Tweigt, willy Frichart

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 01 69 96 64 95 https://www.mjcsavigny.net/ https://www.facebook.com/mjc.savignysurorge Offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsable d’une communauté vivante RER C gare de Savigny sur orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

2023-08-26T19:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

