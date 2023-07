Mes vacances musicales avec Nicolas Allemand MJC Feurs Feurs, 9 août 2023, Feurs.

Musicien, percussionniste/multi-instrumentistes, compositeur, et également danseur de claquettes et comédien/chanteur, je pratique aussi les percussions corporelles et la danse contemporaine. Mon éclectisme et mon goût pour les rencontres artistiques et le mélange des genres, m’ont permis depuis presque 40 ans de participer à de nombreuses créations dans le milieu de la musique, de la danse et du théâtre en France et à l’étranger. Convaincu qu’il n’y a pas de frontière réelle entre toutes ces disciplines artistiques, je mets mon expérience au service de la pédagogie en proposant des ateliers ou la musique, le rythme, l’expression corporelle et le théâtre se mêlent et se répondent.

MJC Feurs 10 allée du château 42110 Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T09:00:00+02:00 – 2023-08-09T12:00:00+02:00

