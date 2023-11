Sloga MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy Sloga MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, 11 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy. Sloga Samedi 11 novembre, 09h30, 14h00 MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy 10,00 € Retrouvez nous pour une initiation aux danses de Serbie et de Macédoine du Nord à la MJC Etoile – 14, rue d’Amsterdam à Vandoeuvre le 11 novembre à 9 h 30 : Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans

à 14h : Atelier pour les ados et les adultes Merci de confirmer votre participation. MJC Etoile | Vandoeuvre-lès-Nancy 14 Rue d’Amsterdam, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Paris 9e Arrondissement Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « sloga54.nancy@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu MJC Etoile , Vandoeuvre-lès-Nancy Adresse 14 Rue d'Amsterdam, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville MJC Etoile , Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy latitude longitude 48.66128;6.182241

MJC Etoile , Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vanduvre-les-nancy/