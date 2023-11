Ciné-Débat « Les fourmis et la sauterelle » MJC Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Ciné-Débat « Les fourmis et la sauterelle » MJC Escalquens Escalquens, 15 novembre 2023, Escalquens. Ciné-Débat « Les fourmis et la sauterelle » Mercredi 15 novembre, 20h00 MJC Escalquens Entrée libre Projection organisée par le GREF ( Groupement des Educateurs sans Frontières) en partenariat avec la MJC d’Escalquens.

Suivie d’un débat avec Mme Voahangy RASOLONIRINA, responsable associative engagée dans le développement local, la solidarité et la protection de l’environnement et Mr Lucien DEHY directeur exécutif de l’association béninoise Initiative Développement Pêche. MJC Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

