Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie MJC en Fête Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

MJC en Fête Chamonix-Mont-Blanc, 28 juin 2021-28 juin 2021, Chamonix-Mont-Blanc. MJC en Fête 2021-06-28 – 2021-07-02 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Pour clôturer au mieux cette année si particulière, nous avons décidé de marquer le coup en organisant une semaine très spéciale pour vous faire découvrir et tester gratuitement toutes les activités proposées à la MJC de Chamonix ! accueil@mjchamonix.org +33 4 50 53 12 24 http://www.mjchamonix.org/ Pour clôturer au mieux cette année si particulière, nous avons décidé de marquer le coup en organisant une semaine très spéciale pour vous faire découvrir et tester gratuitement toutes les activités proposées à la MJC de Chamonix ! dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92518#6.87207