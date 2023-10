Café Réparation MJC d’Yvetot Yvetot, 20 octobre 2023, Yvetot.

Café Réparation Vendredi 20 octobre, 18h30 MJC d’Yvetot

Apportez vos vêtements, jouets, petits électroménagers, qui ne

fonctionnent plus ou mal. L’entrée au Café Réparation est libre et les

curieux sont les bienvenus !

Les bénévoles sont à votre écoute, et si l’objet est facilement réparable,

ensemble, vous lui donnerez une seconde vie. L’adhésion à l’association

vous sera alors demandée (prix libre à partir de 1€).

Nous réparons ensemble, nous partageons les connaissances, un thé ou

un café, dans la joie, la bonne humeur et le respect mutuel.

MJC d’Yvetot 9 avenue de Verdun 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

L’Atelier Bricole