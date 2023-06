Atelier créatif « Il était une fois… » MJC Duchère Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Atelier créatif « Il était une fois… » MJC Duchère Lyon, 5 juillet 2023, Lyon. Atelier créatif « Il était une fois… » Mercredi 5 juillet, 14h00 MJC Duchère A partir de 10 ans « Il était une fois… » l’atelier des pictos.

Création d’une frise à partir de pictogrammes* en papiers ajourés, découpés et collés.

Les participant.e.s créeront un récit collectif.

*Dessin figuratif schématique, utilisé comme symbole ou comme signe graphique (signaux routiers, signalisations des lieux publics…). MJC Duchère 237 rue des érables Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 35 39 21 http://mjcduchere.fr La MJC a été crée en 1973, elle a accueilli au fil des ans beaucoup de projets différents sous le spectre de l’interculture et les échanges.

Aujourd’hui, elle propose des activités sportives, artistiques, culturelles… Il y a également le secteur jeune qui s’inscrit avec un groupe de jeunes qui font de la musique. parking, bus (c14, c6) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

