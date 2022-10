Restitution Scarabées et Papillons MJC Duchère Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Restitution Scarabées et Papillons MJC Duchère, 1 octobre 2022, Lyon. Restitution Scarabées et Papillons Samedi 1 octobre, 14h00 MJC Duchère Été culturel 2022 MJC Duchère 237 rue des érables La Duchère Lyon 69009 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes parking, bus (c14, c6)

04 78 35 39 21 http://mjcduchere.fr La MJC a été crée en 1973, elle a accueilli au fil des ans beaucoup de projets différents sous le spectre de l’interculture et les échanges. Aujourd’hui, elle propose des activités sportives, artistiques, culturelles… Il y a également le secteur jeune qui s’inscrit avec un groupe de jeunes qui font de la musique. Après avoir mené un temps de résidence et d’ateliers de création partagée, nous vous invitons à la restitution de Scarabées et Papillons, projet artistique pour jardins et friches. L’installation sera visible le samedi 1er Octobre de 14h à 17h dans le jardin de la MJC Duchère Rendez-vous professionnels le jeudi 29 Septembre à partir de 11h (inscription par retour de ce mail). Accès :

237, rue des Érables (parking)

ou

Portail du 1, boulevard de Balmont (C14 arrêt Duchère Tunnel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T14:00:00+02:00

2022-10-01T17:00:00+02:00 ©MorganeDemoreuille

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu MJC Duchère Adresse 237 rue des érables La Duchère Ville Lyon lieuville MJC Duchère Lyon Departement Métropole de Lyon

MJC Duchère Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Restitution Scarabées et Papillons MJC Duchère 2022-10-01 was last modified: by Restitution Scarabées et Papillons MJC Duchère MJC Duchère 1 octobre 2022 lyon MJC Duchère Lyon

Lyon Métropole de Lyon