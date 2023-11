Atelier autour de la musique portugaise Mjc Du Lau, Pau (64) Atelier autour de la musique portugaise Mjc Du Lau, Pau (64), 16 décembre 2023, . Atelier autour de la musique portugaise Samedi 16 décembre, 15h00 Mjc Du Lau, Pau (64) 20€ Samedi 16 décembre 2023 de 15h à 18h à la MJC du Lau à Pau Atelier autour de la musique portugaise ouvert à tous les instruments, animé par Anne-Lise Herbel. Tous niveaux sauf débutants. Répertoire : Repasseado, Erva Cidreira, Fado Batido Tarif : 20€ Inscriptions : lusophonie.pau@gmail.com source : événement Atelier autour de la musique portugaise publié sur AgendaTrad Mjc Du Lau, Pau (64) 81, Avenue du Loup

Mjc Du Lau, 64000 Pau, France [{« link »: « mailto:lusophonie.pau@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46105 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00 danse atelier Détails Autres Lieu Mjc Du Lau, Pau (64) Adresse 81, Avenue du Loup Mjc Du Lau, 64000 Pau, France Age max 110 Lieu Ville Mjc Du Lau, Pau (64) latitude longitude 43.315157;-0.354583

Mjc Du Lau, Pau (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//