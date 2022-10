Pâtisserie: adultes MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Pâtisserie: adultes MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 6 janvier 2023, Olivet. Pâtisserie: adultes 6 – 20 janvier 2023 MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

Adhérent: 21€/atelier Non adhérent: 25€/atelier

Thème : La galette des rois / Galette feuilletée fourrée poire-chocolat ou abricot-amande (au choix) MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Chaque participant(e) réalise totalement une galette qu’il emporte crue,

prête à cuire. La séance se termine par la dégustation d’une galette préalablement préparée.

Tous les ingrédients nécessaires sont fournis.

Chaque participant doit prévoir un tablier, un torchon, un rouleau à pâtisserie, une plaque à pâtisserie et une fève.

Suzanne Roche : animation

