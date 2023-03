Scène ouverte #3 MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Scène ouverte #3 MJC de Sceaux / 92, 21 avril 2023, Sceaux. Scène ouverte #3 Vendredi 21 avril, 20h30 MJC de Sceaux / 92 Tarif joué au dé Une batterie, une guitare, une basse et un synthétiseur attendent patiemment leurs proies, tapis dans l’ombre du Club… Pour le moment parfaitement silencieux et immobiles, ne vous fi ez pas à l’apparent calme de ces grands fauves ! Il ne leur manque qu’un peu d’électricité et surtout l’impulsion créatrice des musiciens qui oseront s’inscrire à cette scène ouverte, pour prendre au piège de leurs mélodies et de leur groove les spectateurs qui auront eu l’imprudence de venir découvrir les 6 artistes et groupes présentés ce soir… MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/UQaDBT1haZPQz6rSA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

