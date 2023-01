Atelier de pratique vocale MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Atelier de pratique vocale MJC de Sceaux / 92, 4 février 2023, Sceaux. Atelier de pratique vocale Samedi 4 février, 14h30 MJC de Sceaux / 92

Entrée Libre sur inscription

Un atelier de voix interactif animé par la compagnie OSHUN MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Par le jeu de la rencontre et du collectif, cet atelier proposera une exploration de la voix parmi des voix. La pratique du Circle Song – cercle de chant improvisé, initié entre autre par Bobby MC Ferrin, permettra d’explorer et de développer le chant des possibles par le corps, la voix, le rythme, le souffle, l’écoute et le plaisir de créer ensemble. L’atelier se poursuivra par une découverte de l’univers du Gospel, une initiation à la polyphonie vocale et par le travail dynamique de deux Work songs. Avec Perrine et Anne-Célia – Oshun choeur OSHUN est un collectif vocal réuni autour d’un projet d’arrangements originaux sur un répertoire soulful. Composé d’artistes interprètes professionnelles, ce choeur se distingue par la grande place laissée à l’improvisation vocale, véritable outil de travail autant que proposition de performance live. Le répertoire d’OSHUN est emprunt de gospel, de soul, de new soul et de RnB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:30:00+01:00

2023-02-04T16:30:00+01:00

