Masterclass: « Synthèse et synthétiseurs » par Olivier Blanchard MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Masterclass: « Synthèse et synthétiseurs » par Olivier Blanchard MJC de Sceaux / 92, 21 janvier 2023, Sceaux. Masterclass: « Synthèse et synthétiseurs » par Olivier Blanchard Samedi 21 janvier 2023, 15h00 MJC de Sceaux / 92

Entrée Libre sur inscription

Lors de cette Masterclass, le saxophoniste, claviériste, machiniste, touche à tout Olivier Blanchard, vous proposera de décrypter la programmation des sons sur synthétiseur (et ordinateur) MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Lors de cette Masterclass, le saxophoniste, claviériste, machiniste, touche à tout Olivier Blanchard, vous proposera de décrypter la programmation des sons sur synthétiseur (et ordinateur). Après une partie théorique qui expliquera la logique et l’utilisation des différents modules existants (oscillateurs, filtres, etc…), les participants seront amenés à une mise en pratique, toujours sous les conseils d’Olivier…

Programmez enfin les sons tels que vous les imaginez ! Musiciennes et musiciens, apportez vos synthétiseurs (et casques) ou vos ordinateurs avec les plugins adéquats.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu MJC de Sceaux / 92 Adresse 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville MJC de Sceaux / 92 Sceaux Departement Hauts-de-Seine

MJC de Sceaux / 92 Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Masterclass: « Synthèse et synthétiseurs » par Olivier Blanchard MJC de Sceaux / 92 2023-01-21 was last modified: by Masterclass: « Synthèse et synthétiseurs » par Olivier Blanchard MJC de Sceaux / 92 MJC de Sceaux / 92 21 janvier 2023 MJC de Sceaux / 92 Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine